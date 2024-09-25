СМИ: Приглашение премьера Грузии на прием к Байдену отменили

Американская сторона отменила приглашение премьера Грузии Ираклия Кобахидзе на прием к президенту США Джо Байдену.

Об этом стало известно грузинской службе "Голоса Америки", сообщает "Европейская правда".

Президент США Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября.

Как стало известно "Голосу Америки", Ираклий Кобахидзе, который возглавляет грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, сначала значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение.

Реклама:

Информацию об отмене приглашения подтвердили "Голосу Америки" высокопоставленный чиновник администрации и еще один источник в Конгрессе.

Кроме того, наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Еще один представитель администрации США по этому поводу добавил, что "недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа". Однако он воздержался рассказывать о деталях отдельных дипломатических переговоров.

"Голосу Америки" также стало известно, что причиной этого шага стало антидемократическое поведение грузинского правительства и ряд шагов, в частности принятие закона об "иноагентах", действия Антикоррупционного бюро против неправительственных организаций – "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбирай Европу", а также заявления провластной силы о запрете оппозиционных партий.

По информации издания, последняя коммуникация с правительством Грузии не вселила в американскую администрацию надежды на то, что Тбилиси изменит свой курс. Наоборот, шаги, предпринятые правительством Грузии, убеждают администрацию в том, что она полна решимости игнорировать евроатлантическую интеграцию Грузии и волю грузинского народа.

Напомним, Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинской власти и ее антизападную риторику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что любые изменения в визовое соглашение будут "дешевым шантажом".

После принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как "законы против ЛГБТ-пропаганды", который критиковали в ЕС и Совете Европы.