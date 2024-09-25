Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка прославилась танцем із Путіним на своєму весіллі і переїхала до Росії, заявила, що довідалась про "масовий розстріл російських селян" українською армією.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Кнайсль поскаржилась, що Європа "втратила душу", оскільки не реагує на ці "новини".

"Після багатьох годин їзди до Москви я наздоганяю сьогоднішній жах – від ізраїльської різанини в Лівані до масового розстрілу російських селян українською армією", – написала колишня очільниця австрійської дипломатії, поширивши брехню російської пропаганти, нібито українські війська навмисне розстрілюють цивільних.

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"Яка реакція Європи? Я вже говорила це раніше: Європа втратила свою душу. Йдеться не лише про верховенство права і свободу, але, напевно, перш за все, про людяність", – додала Кнайсль.

Після того, як Кнайсль залишила посаду міністра закордонних справ Австрії, вона скаржилась на "полювання на відьом" і нездатність знайти роботу вдома. Кнайсль переїхала до Франції, потім до Лівану, а згодом вона прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

У 2020 році Кнайсль почала публікувати статті для російського державного медіа RT. Вона стала запрошеним професором Московського державного інституту міжнародних відносин.

Також вона отримала посаду "амбасадора діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії".

Більше про життя-буття Кнайсль читайте у статті Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.