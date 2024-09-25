Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая прославилась танцем с Путиным на своей свадьбе и переехала в Россию, заявила, что узнала о "массовом расстреле российских крестьян" украинской армией.

Об этом она написала в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Кнайсль пожаловалась, что Европа "потеряла душу", поскольку не реагирует на эти "новости".

"После многих часов езды в Москву я догоняю сегодняшний ужас – от израильской резни в Ливане до массового расстрела российских крестьян украинской армией", – написала бывшая руководительница австрийской дипломатии, распространив ложь российской пропаганды, якобы украинские войска умышленно расстреливают гражданских.

Реклама:

"Какова реакция Европы? Я уже говорила это раньше: Европа потеряла свою душу. Речь идет не только о верховенстве права и свободе, но, наверное, прежде всего, о человечности", – добавила Кнайсль.

После того, как Кнайсль покинула пост министра иностранных дел Австрии, она жаловалась на "охоту на ведьм" и неспособность найти работу дома. Кнайсль переехала во Францию, затем в Ливан, а затем она прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

В 2020 году Кнайсль начала публиковать статьи для российского государственного медиа RT. Она стала приглашенным профессором Московского государственного института международных отношений.

Также она получила должность "амбассадора деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России".

Больше о жизни-бытии Кнайсль читайте в статье Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.