Суд ЕС отклонил апелляцию экс-лидеров Каталонии на решение Европарламента оставить их без мандатов

Суд ЕС отклонил апелляцию экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-министра его правительства Тони Комина на решение Европейского парламента оставить их без депутатских мандатов в 2019 году.

Об этом говорится в решении Суда ЕС, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Суд ЕС окончательно отклоняет иск, поданный Пучдемоном и Комином против отказа президента Европейского парламента признать их статус депутатов Европейского Парламента в июне 2019 года", – заявил Суд ЕС.

"Президент Европейского парламента не мог отступить от списка избранных депутатов Европарламента, который испанские власти официально сообщили ему", – говорится в решении Суда ЕС относительно решения Антонио Таяни отказать им в доступе в Европарламент, поскольку их имена не появились в письме от Центральной избирательной комиссии.

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Это решение является ударом по стремлениям Комина, который надеялся, что Суд ЕС согласится с ними, и теперь Европейский парламент предоставит ему место после того, как президент Роберта Метсола не аккредитовала его, следуя шагам Таяни.

Таким образом, это решение Общего суда ЕС, который отклонил апелляцию Пучдемона и Комина в 2022 году на том основании, что действия Таяни не могут быть обжалованы.

Европарламент ожидал этого решения, прежде чем принять окончательное решение по делу Комина, который после выборов 9 июня оказался в той же ситуации, что и пять лет назад, поскольку не вернулся в Испанию для завершения процедуры соблюдения Конституции.

Напомним, в 2017-м Пучдемон сбежал из Испании в Бельгию, чтобы избежать судебного преследования после кратковременного провозглашения независимости, которое побудило Мадрид взять под свой прямой контроль регион.

На родине его обвиняли в неповиновении и хищении средств, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет. За подстрекательство к мятежу предусмотрен максимальный срок заключения до 15 лет.

Предыдущие попытки Испании добиться экстрадиции Пучдемона во время его пребывания в Германии, Бельгии и Италии не увенчались успехом.

8 августа этого года Пучдемон появился в Барселоне на мероприятии, организованном партией Junts, и произнес короткую речь, но впоследствии исчез. Полиция провела операцию по его поискам, которая не увенчалась успехом.

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