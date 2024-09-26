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Глава МИД Чехии объяснил, как воспринимать очередные ядерные страшилки Путина

Новости — Четверг, 26 сентября 2024, 17:06 — Кристина Бондарева

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Владимир Путин скорректировал российскую доктрину применения ядерного оружия с целью запугать союзников Украины, и на эти запугивания не стоит поддаваться.

Такое мнение Липавский высказал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Запугивание демократического мира ядерным оружием, по словам чешского министра, является краеугольным камнем кремлевской пропаганды.

"Ее цель – сдержать поддержку Украины и сделать возможной российскую оккупацию. Корректировка российской доктрины с целью упрощения применения ядерного оружия является частью этого запугивания", – отметил Липавский.

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Он призвал не поддаваться на запугивание Кремля.

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин лишь повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет.

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Чехия Путин Ядерное оружие
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