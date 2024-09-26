Глава МИД Чехии объяснил, как воспринимать очередные ядерные страшилки Путина

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Владимир Путин скорректировал российскую доктрину применения ядерного оружия с целью запугать союзников Украины, и на эти запугивания не стоит поддаваться.

Такое мнение Липавский высказал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Запугивание демократического мира ядерным оружием, по словам чешского министра, является краеугольным камнем кремлевской пропаганды.

"Ее цель – сдержать поддержку Украины и сделать возможной российскую оккупацию. Корректировка российской доктрины с целью упрощения применения ядерного оружия является частью этого запугивания", – отметил Липавский.

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Он призвал не поддаваться на запугивание Кремля.

Threatening the democratic world with nuclear weapons has been a cornerstone of Kremlin propaganda. Its goal is to deter support for Ukraine and enable Russian occupation. Adjusting Russia's doctrine to ease nuclear use is part of this intimidation. Let’s not fall for it. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 26, 2024

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин лишь повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет.