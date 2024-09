Глава МИД Чехии объяснил, как воспринимать очередные ядерные страшилки Путина

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Владимир Путин скорректировал российскую доктрину применения ядерного оружия с целью запугать союзников Украины, и на эти запугивания не стоит поддаваться.

Такое мнение Липавский высказал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Запугивание демократического мира ядерным оружием, по словам чешского министра, является краеугольным камнем кремлевской пропаганды.

"Ее цель – сдержать поддержку Украины и сделать возможной российскую оккупацию. Корректировка российской доктрины с целью упрощения применения ядерного оружия является частью этого запугивания", – отметил Липавский.

Он призвал не поддаваться на запугивание Кремля.

Threatening the democratic world with nuclear weapons has been a cornerstone of Kremlin propaganda. Its goal is to deter support for Ukraine and enable Russian occupation. Adjusting Russia's doctrine to ease nuclear use is part of this intimidation. Let’s not fall for it.