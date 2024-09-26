Сейм Польши рассмотрит правительственный проект по поддержке пострадавших от наводнения

Польский Сейм начинает работать с правительственным специальным законопроектом по поддержке пострадавших от катастрофических наводнений на юго-западе страны; оппозиция готовит свой собственный.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

26 сентября Сейм начал работать со специальным законопроектом, внесенным правительством в связи с наводнениями. Он предусматривает ряд мер для того, чтобы местным жителям, бизнесу и власти было проще преодолеть последствия стихийного бедствия.

Среди прочего, предприниматели, которые из-за последствий наводнения не могут работать как обычно, смогут претендовать на компенсации для восстановления и выплаты заработной платы работникам в период вынужденного простоя.

Реклама:

Отдельные льготы готовят для туристической индустрии, где многим придется восстанавливаться и вернуть уплаченные клиентами авансы за отдых.

Речь идет также о безвозвратной финансовой поддержке на восстановление жилья пострадавших жителей.

Главная оппозиционная политсила "Право и справедливость" тем временем внесла отдельный собственный проект, однако считают, что он имеет очень незначительные шансы на успех.

Также в Сейме создают специальный комитет по преодолению последствий наводнения.

Ранее правительство уже объявило первые меры поддержки, как списание части выплат по жилищным кредитам пострадавшим гражданам, а также отмена НДС для товаров и услуг, предоставляемых в качестве благотворительной помощи пострадавшим.

Напомним, наводнения начались на прошлой неделе после сильных ливней на северо-востоке Чехии и юго-западе Польши. В результате стихийного бедствия в Польше подтверждена гибель семи человек, еще одна женщина считается пропавшей без вести.

В тех городках и селах вода уже отступила, зато начало подтапливать места ниже по течению реки Одра, которая течет на север и впадает в Балтийское море. В Западно-Поморском воеводстве – последнем региона на ее пути к морю – пиковый уровень воды ожидают в пятницу.