"Подруга Путина" требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии
Сара Вагенкнехт, лидер леворадикальной партии BSW, которая ведет переговоры о возможном вхождении в коалиции в трех землях на Востоке Германии, требует включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет.
Об этом она сказала в интервью RND, сообщает "Европейская правда".
Вагенкнехт, которая считается "подругой Путина" в Германии, заявила, что правительства федеральных земель должны представлять то, чего хочет подавляющее большинство людей на востоке страны.
"А это означает призыв к федеральному правительству наконец сосредоточиться на дипломатии вместо того, чтобы всегда сосредотачиваться на оружии. Стратегия завершения войны путем поставки оружия или принятия решений о предоставлении все большего количества оружия (Украине) провалилась", – заявила лидер BSW.
Правительства земель, добавила она, также должны занять четкую позицию по размещению американских ракет средней дальности, которые, по словам Вагенкнехт, две трети людей на востоке Германии отвергают.
"Это должно быть включено в преамбулу коалиционного соглашения. Затем это может привести к инициативе Бундесрата, но, прежде всего, правительство земли должно публично отстаивать эту позицию. Мы хотим, чтобы в Германии состоялась широкая дискуссия на эту тему", – заявила она.
Вагенкнехт добавила, что вопрос размещения ракет США является "экзистенциальным", поскольку ракеты якобы "значительно повышают ядерный риск для Германии".
В том случае, если соглашение по этим, а также некоторым другим пунктам не будет достигнуто, Вагенкнехт не согласится на вхождение своей партии в земельные правительства.
"Если другие не хотят двигаться вперед, то наш избирательный мандат – это оппозиция", – сказала она.
Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства в СДПГ в Бранденбурге надо будет сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.
Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".
Партия BSW также получила высокие результаты на местных выборах в Саксонии и Тюрингии в начале сентября.