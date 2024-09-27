"Подруга Путина" требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии

Сара Вагенкнехт, лидер леворадикальной партии BSW, которая ведет переговоры о возможном вхождении в коалиции в трех землях на Востоке Германии, требует включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет.

Об этом она сказала в интервью RND, сообщает "Европейская правда".

Вагенкнехт, которая считается "подругой Путина" в Германии, заявила, что правительства федеральных земель должны представлять то, чего хочет подавляющее большинство людей на востоке страны.

"А это означает призыв к федеральному правительству наконец сосредоточиться на дипломатии вместо того, чтобы всегда сосредотачиваться на оружии. Стратегия завершения войны путем поставки оружия или принятия решений о предоставлении все большего количества оружия (Украине) провалилась", – заявила лидер BSW.

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Правительства земель, добавила она, также должны занять четкую позицию по размещению американских ракет средней дальности, которые, по словам Вагенкнехт, две трети людей на востоке Германии отвергают.

"Это должно быть включено в преамбулу коалиционного соглашения. Затем это может привести к инициативе Бундесрата, но, прежде всего, правительство земли должно публично отстаивать эту позицию. Мы хотим, чтобы в Германии состоялась широкая дискуссия на эту тему", – заявила она.

Вагенкнехт добавила, что вопрос размещения ракет США является "экзистенциальным", поскольку ракеты якобы "значительно повышают ядерный риск для Германии".

В том случае, если соглашение по этим, а также некоторым другим пунктам не будет достигнуто, Вагенкнехт не согласится на вхождение своей партии в земельные правительства.

"Если другие не хотят двигаться вперед, то наш избирательный мандат – это оппозиция", – сказала она.

Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге BSW получила 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства в СДПГ в Бранденбурге надо будет сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".

Партия BSW также получила высокие результаты на местных выборах в Саксонии и Тюрингии в начале сентября.