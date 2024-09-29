В Польше зафиксировали 23 случая мародерства на подтопленных территориях

Мошенники и мародеры продолжают наживаться на жителях Польши, пострадавших от наводнения, в частности с момента начала спада воды и до субботы, 28 сентября, польские правоохранители зафиксировали 23 случая мародерства.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

По данным полиции, с момента начала спада воды и до субботы, 28 сентября, было зафиксировано 23 случая мародерства.

В общем правоохранители арестовали 19 человек, которые врывались в заброшенные магазины, заправочные станции, а также в дома и квартиры.

Реклама:

В полиции напомнили, что постоянно контролируют ситуацию в регионах подтопления, а также патрулируют районы, где вода уже сошла.

Как известно, 20 сентября в Польше окружной суд города Клодзко вынес первый приговор по делу о мародерстве в зоне наводнения.

Напомним, 27 сентября количество подтвержденных погибших в результате наводнений в Польше возросло до девяти человек – нашли еще двух погибших.

Сейм Польши начинает рассматривать специальный законопроект правительства по преодолению последствий стихийного бедствия и поддержки пострадавших, также в парламенте создают спецкомитет по этому вопросу.