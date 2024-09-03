Президент Еврокомиссии: Россия пытается взбудоражить старые конфликты на Западных Балканах
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотя страны Западных Балкан выбрали путь европейской интеграции, Россия все равно пытается восстановить старые конфликты в регионе.
Об этом она заявила на открытии форума по безопасности в Бледе, передает "Европейская правда".
По словам президента Еврокомиссии, исторически Западные Балканы часто оказывались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, однако теперь новое поколение выбрало курс на Европу.
По ее мнению, российские власти "не могут принять эту реальность" и остаются в прошлом, а также пытаются восстановить старые конфликты.
"Кремль пытается восстановить старые конфликты, а также сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой", – акцентировала она.
В то же время фон дер Ляйен акцентировала, что несмотря на это страны Западных Балкан и дальше реализуют ключевые реформы и движутся к интеграции в ЕС.
Президент Еврокомиссии уверена, что любые компромиссы с демократическими принципами ЕС могли бы быть фатальными для достижения целей.
"Как страны-члены ЕС, так и страны в регионе Западных Балкан, будут стоять перед жестким выбором. Двусторонние противоречия должны найти решение. Интеграция в ЕС будет зависеть от правительств, которым придется принимать тяжелые и порой непопулярные решения", – подытожила она.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС станет приоритетом ее второго срока.
Также накануне президент Европейской комиссии объявила, что в новом составе исполнительного органа ЕС появится отдельная должность комиссара по вопросам расширения, ведь, по ее словам, она стремится к "сильной, конкурентоспособной и безопасной Европе, которая охватывает Западные Балканы, а также Украину и Молдову"
Напомним, в мае Совет ЕС окончательно одобрил Механизм реформ и роста (Reform and Growth Facility), призванный поддержать реформы и экономический рост стран Западных Балкан, стремящихся к членству в ЕС.