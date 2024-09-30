У Німеччині закликають Єврокомісію профінансувати паркани на кордонах Греції та Польщі

Правоцентристський Християнсько-демократичний союз Німеччини закликав Європейську комісію профінансувати будівництво парканів на кордонах Греції та Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Портал нагадує, що Німеччина запровадила заходи щодо депортації більшої кількості прохачів притулку до країн ЄС, де вони були вперше зареєстровані, таких як Греція.

Нещодавно Афіни попросили у ЄС фінансування на будівництво паркану на своєму зовнішньому кордоні з Туреччиною.

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Хоча Комісія заявила Euractiv, що країни-члени ЄС несуть відповідальність за свої прикордонні укріплення, ХДС, головна опозиційна партія Німеччини, тепер виступила проти цього і закликала надати більше європейської підтримки.

"Я очікую від федерального уряду і Комісії ЄС, що ми не кинемо напризволяще такі держави біля зовнішніх кордонів, як Польща і Греція. Це завдання, яке стосується всіх нас. І той, хто хоче безпечних кордонів, повинен також узяти на себе зобов'язання щодо зміцнення кордонів", – заявив провідний депутат ХДС Александер Тром.

Це включатиме підтримку "структурного і технічного захисту кордонів, де це необхідно", додав він.

Однак Комісія запропонувала, щоб загальний підхід ЄС був зосереджений не на парканах, а на "розумних рішеннях", таких як системи спостереження.

Після того, як Польща зіткнулася з відновленням нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю, на останньому саміті лідерів ЄС у червні Польща разом з країнами Балтії також виступили за військове укріплення кордонів, що фінансуватиметься ЄС.

Однак, на думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, охорона кордонів, що фінансується ЄС, означатиме "рефінансування національних оборонних зусиль через європейські фінансові канали".

Шольц також вказав на європейське агентство з охорони кордонів Frontex як на наявне джерело необоронного захисту.

Як відомо, Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Британії "важливу" угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам Європейського Союзу.

Дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.