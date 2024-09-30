В Германии призывают Еврокомиссию профинансировать заборы на границах Греции и Польши

Правоцентристский Христианско-демократический союз Германии призвал Европейскую комиссию профинансировать строительство заборов на границах Греции и Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Портал напоминает, что Германия ввела меры по депортации большего количества просителей убежища в страны ЕС, где они были впервые зарегистрированы, таких как Греция.

Недавно Афины попросили у ЕС финансирование на строительство забора на своей внешней границе с Турцией.

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Хотя Комиссия заявила Euractiv, что страны-члены ЕС несут ответственность за свои пограничные укрепления, ХДС, главная оппозиционная партия Германии, теперь выступила против этого и призвала оказать больше поддержки ЕС.

"Я ожидаю от федерального правительства и Комиссии ЕС, что мы не бросим на произвол судьбы такие государства у внешних границ, как Польша и Греция. Это задача, которая касается всех нас. И тот, кто хочет безопасных границ, должен также взять на себя обязательства по укреплению границ", – заявил ведущий депутат ХДС Александер Тром.

Это будет включать поддержку "структурной и технической защиты границ, где это необходимо", добавил он.

Однако Комиссия предложила, чтобы общий подход ЕС был сосредоточен не на заборах, а на "разумных решениях", таких как системы наблюдения.

После того, как Польша столкнулась с возобновлением нелегальной миграции на границе с Беларусью, на последнем саммите лидеров ЕС в июне Польша вместе со странами Балтии также выступили за военное укрепление границ, которое будет финансироваться ЕС.

Однако, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, охрана границ, финансируемая ЕС, будет означать "рефинансирование национальных оборонных усилий через европейские финансовые каналы".

Шольц также указал на европейское агентство по охране границ Frontex как на имеющийся источник необоронной защиты.

Как известно, Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Британии "важное" соглашение об убежище и миграции, которое бы "отвечало" требованиям Европейского Союза.

Дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.