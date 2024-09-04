Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів

Міська рада Лісабона оскаржить штраф у розмірі 1 млн євро, накладений на муніципалітет за передачу Москві персональних даних російських антипутінських активістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Міська рада Лісабона підтверджує, що оскаржить штраф у розмірі 1 млн євро, накладений Адміністративним судом Лісабона за передачу даних про російських активістів у 2021 році, під час мерства Фернанду Медіни", – заявило чинне керівництво міської ради на чолі з мером від Соціал-демократичної партії Карлушем Моедашом.

Це "неприйнятно", сказав Моедаш про інцидент, що стався за попередньої соціалістичної адміністрації.

Реклама:

Однак обов'язком муніципалітету є "вжити заходів, щоб захистити жителів Лісабона і зберегти добре ім'я установи", додав він.

На початку серпня, коли рада підтвердила, що їй відомо про рішення суду, яке "зобов'язує її виплатити 1 027 500 євро", вона зазначила, що розглядає можливість подачі апеляції.

Тоді Моедаш, який очолює міську виконавчу владу з 2021 року, поскаржився на "важку спадщину" Медіни у зв'язку з цією справою і заявив, що буде захищати жителів Лісабона.

Рішення у серпні про штраф було винесено після апеляції Лісабонської міської ради, яка оскаржила початковий штраф у розмірі 1 250 000 євро, накладений на неї Португальською національною комісією із захисту даних (CNPD).

Адміністративний суд Лісабона постановив, що деякі з правопорушень, за які CNPD оштрафувала міську раду Лісабона, є такими, за якими минув строк давності, і зменшив суму штрафу на 222 500 євро.