Лиссабон обжалует штраф, наложенный за передачу России данных антипутинских активистов

Городской совет Лиссабона обжалует штраф в размере 1 млн евро, наложенный на муниципалитет за передачу Москве персональных данных российских антипутинских активистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Городской совет Лиссабона подтверждает, что обжалует штраф в размере 1 млн евро, наложенный Административным судом Лиссабона за передачу данных о российских активистах в 2021 году, во время мэрства Фернанду Медины", – заявило действующее руководство городского совета во главе с мэром от Социал-демократической партии Карлушем Моедашем.

Это "неприемлемо", сказал Моэдаш об инциденте, произошедшем при предыдущей социалистической администрации.

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Однако обязанностью муниципалитета является "принять меры, чтобы защитить жителей Лиссабона и сохранить доброе имя учреждения", добавил он.

В начале августа, когда совет подтвердил, что ему известно о решении суда, которое "обязывает его выплатить 1 027 500 евро", он отметил, что рассматривает возможность подачи апелляции.

Тогда Моэдаш, возглавляющий городскую исполнительную власть с 2021 года, пожаловался на "тяжелое наследие" Медины в связи с этим делом и заявил, что будет защищать жителей Лиссабона.

Решение в августе о штрафе было вынесено после апелляции Лиссабонского городского совета, который обжаловал первоначальный штраф в размере 1 250 000 евро, наложенный на него Португальской национальной комиссией по защите данных (CNPD).

Административный суд Лиссабона постановил, что некоторые из правонарушений, за которые CNPD оштрафовала городской совет Лиссабона, являются такими, по которым истек срок давности, и уменьшил сумму штрафа на 222 500 евро.