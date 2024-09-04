У невеликому місті в Австрії обвалився підвал будинку: двоє загиблих

В австрійському місті Шердінг обвилався підвал під будинкому під час будівельних робіт, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на слова пресофіцера Маркуса Оппіца, передає "Європейська правда".

За даними видання, двоє будівельників загинули в результаті обвалу підвалу під будинком. Їхню смерть зміг констатувати лікар швидкої допомоги після багатогодинних пошуків.

Як розповіли журналісти, склепіння підвалу в містечку Верхньої Австрії обвалилося під час будівельних робіт у вівторок вранці. Один чоловік зміг звільнитися, двоє інших робітників опинилися під завалами.

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Рятувальні роботи виявилися дуже складними: оскільки вся будівля перебувала під серйозною загрозою обвалу, близько 80 рятувальників намагалися дістатися до двох чоловіків через сусідній будинок, розповіли журналісти.

З вечора 3 вересня також працював керований робот-екскаватор, а військові Збройних сил Австрії шукали чоловіків за допомогою звукового обладнання для локалізації.

Нагадаємо, у Німеччині у четвер, 29 серпня, сталась серйозна аварія на старому закритому мосту через Рейн неподалік від Кельна. Внаслідок інциденту загинув один з будівельників, ще шестеро отримали поранені, при чому двоє з них – важкі.

Раніше повідомляли, що у німецькому Гамбурзі перекинувся будівельний кран висотою близько 20 м і частково впав на два сусідні житлові будинки.

Нагадаємо, у липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

А перед цим у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.