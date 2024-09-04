В небольшом городе в Австрии обвалился подвал дома: двое погибших

В австрийском городе Шердинг обвалился подвал под домом во время строительных работ, в результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на слова пресофицера Маркуса Оппица, передает "Европейская правда".

По данным издания, двое строителей погибли в результате обвала подвала под домом. Их смерть смог констатировать врач скорой помощи после многочасовых поисков.

Свод подвала в городке Верхней Австрии обвалился во время строительных работ во вторник утром. Один человек смог освободиться, двое других рабочих оказались под завалами.

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Спасательные работы оказались очень сложными: поскольку все здание находилось под серьезной угрозой обвала, около 80 спасателей пытались добраться до двух мужчин через соседний дом.

С вечера 3 сентября также работал управляемый робот-экскаватор, а военные Вооруженных сил Австрии искали мужчин с помощью звукового оборудования для локализации.

Напомним, в Германии в четверг, 29 августа, произошла серьезная авария на старом закрытом мосту через Рейн неподалеку от Кельна. В результате инцидента погиб один из строителей, еще шестеро получили ранения, причем двое из них – тяжелые.

Ранее сообщалось, что в немецком Гамбурге перевернулся строительный кран высотой около 20 м и частично упал на два соседних жилых дома.

Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

А перед этим в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.