Туск выразил уверенность, что при председательстве Польши движение Молдовы в ЕС ускорится

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Кишинев выразил уверенность, что во время польского председательства в Совете ЕС евроинтеграция Молдовы ускорится.

Как сообщает "Европейская правда", его слова на пресс-конференции цитирует молдавское Newsmaker.

Туск отметил, что председательство в первом полугодии 2025 года будет вызовом для Польши, в том числе и потому, что во время текущего председательства Венгрии не ожидается активного прогресса в вопросах расширения ЕС, и Польше нужно будет "наверстать упущенное".

"Те, кто знаком со мной в Европе, знают, что я продолжу работу, начатую на посту главы Евросовета по Молдове, Украине и Западным Балканам", – сказал Дональд Туск.

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Он продолжил, что в Европе уже не осталось влиятельных политиков, которые бы сомневались в необходимости расширения ЕС, в частности в отношении Украины и Молдовы, хотя странам-кандидаткам еще нужно будет пройти сложную процедуру.

"Мы сядем с господином премьером и госпожой президенткой и поэтапно проработаем все пункты. Зная решимость нынешних лидеров Молдовы, я убежден, что в период председательства Польши этот процесс существенно ускорится", – сказал Дональд Туск.

Как известно, в июне 2024 года ЕС официально запустил переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

20 октября в Молдове пройдут президентские выборы. Одновременно с ними решили организовать референдум по вступлению Молдовы в ЕС.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.