ЗМІ: Макрон відклав призначення нового прем’єра Франції, розгляне інших кандидатів

Президент Франції Емманюель Макрон все ж не оголосить ім’я нового прем’єр-міністра сьогодні увечері, як очікували, та розглядатиме інших кандидатів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію з посиланням на свої джерела опублікували журналісти увечері 4 вересня.

Спершу у ЗМІ потрапила інформація, що Макрон майже визначився і ім’я нового прем’єр-міністра оголосять увечері у заяві Єлисейського палацу.

Втім, увечері політичний журналіст Le Figaro Луї Осальте заявив, що призначення відкладається: Макрон схиляється до того, щоб відмовитися від кандидатур Бернара Казньова і Ксав’є Бертрана, та пошукає інші варіанти.

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Attal devrait toujours être à Matignon ce soir. Macron est en passe d'enterrer les pistes Bertrand et Cazeneuve et de tester de nouveaux noms... Un cadre de son camp n'exclut même pas qu'il faille attendre après dimanche, fin des Jeux paralympiques.

– @Le_Figaro – Louis Hausalter (@LouisHausalter) September 4, 2024

З його слів, дехто у команді президента припускає, що рішення відкладуть до кінця тижня, коли завершаться Паралімпійські ігри.

Телеканал BFMTV також коротко повідомив з посиланням на свої джерела, що оголошення про нового прем’єра відкладається на інший день.

Як відомо, Емманюель Макрон відмовився призначати прем’єркою кандидатку від лівого блоку, який переміг на виборах, та почав консультації з політсилами перед своїм рішенням про нового прем’єр-міністра. З боку лівих наростають звинувачення на адресу президента.

ЗМІ повідомляли, що основними фаворитами на прем’єрську посаду були колишній прем’єр-соціаліст, ексглава МВС Бернар Казньов та правоцентрист, багаторазовий член уряду Ксав’є Бертран, з яким президент спілкувався у понеділок.

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