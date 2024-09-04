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СМИ: Макрон отложил назначение нового премьера Франции, рассмотрит других кандидатов

Новости — Среда, 4 сентября 2024, 20:50 — Мария Емец

Президент Франции Эмманюэль Макрон все же не объявит имя нового премьер-министра сегодня вечером, как ожидали, и будет рассматривать других кандидатов.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию со ссылкой на свои источники опубликовали журналисты вечером 4 сентября.

Сначала в СМИ попала информация, что Макрон почти определился и имя нового премьер-министра объявят вечером в заявлении Елисейского дворца.

Вечером политический журналист Le Figaro Луи Осальте заявил, что, согласно его источникам, назначение откладывается: Макрон склоняется к тому, чтобы отказаться от кандидатур Бернара Казнева и Ксавье Бертрана, и рассмотрит другие варианты.

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По его словам, некоторые в команде президента предполагают, что решение отложат до конца недели, когда завершатся Паралимпийские игры.

Телеканал BFMTV также кратко сообщил со ссылкой на свои источники, что объявление о новом премьере откладывается на другой день.

Как известно, Эмманюэль Макрон отказался назначать премьером кандидата от левого блока, который победил на выборах, и начал консультации с политсилами перед своим решением о новом премьер-министре. Со стороны левых нарастают обвинения в адрес президента.

СМИ сообщали, что основными фаворитами на премьерский пост были бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казньов и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.

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