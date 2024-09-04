СМИ: Макрон отложил назначение нового премьера Франции, рассмотрит других кандидатов

Президент Франции Эмманюэль Макрон все же не объявит имя нового премьер-министра сегодня вечером, как ожидали, и будет рассматривать других кандидатов.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию со ссылкой на свои источники опубликовали журналисты вечером 4 сентября.

Сначала в СМИ попала информация, что Макрон почти определился и имя нового премьер-министра объявят вечером в заявлении Елисейского дворца.

Вечером политический журналист Le Figaro Луи Осальте заявил, что, согласно его источникам, назначение откладывается: Макрон склоняется к тому, чтобы отказаться от кандидатур Бернара Казнева и Ксавье Бертрана, и рассмотрит другие варианты.

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Attal devrait toujours être à Matignon ce soir. Macron est en passe d'enterrer les pistes Bertrand et Cazeneuve et de tester de nouveaux noms... Un cadre de son camp n'exclut même pas qu'il faille attendre après dimanche, fin des Jeux paralympiques.

– @Le_Figaro – Louis Hausalter (@LouisHausalter) September 4, 2024

По его словам, некоторые в команде президента предполагают, что решение отложат до конца недели, когда завершатся Паралимпийские игры.

Телеканал BFMTV также кратко сообщил со ссылкой на свои источники, что объявление о новом премьере откладывается на другой день.

Как известно, Эмманюэль Макрон отказался назначать премьером кандидата от левого блока, который победил на выборах, и начал консультации с политсилами перед своим решением о новом премьер-министре. Со стороны левых нарастают обвинения в адрес президента.

СМИ сообщали, что основными фаворитами на премьерский пост были бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казньов и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.

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