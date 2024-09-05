Британська туристка загинула під час сильного шторму на Майорці

Британська туристка загинула під час сильного шторму на іспанській Майорці, крім того, правоохоронці продовжують пошуки ще одного чоловіка.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані іспанської поліції, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, загиблу знайшли у той час, як рятувальні служби шукали чоловіка після того, як їх обох, ймовірно, змило раптовою повінню під час прогулянки на середземноморському острові Майорка.

Як розповіли поліцейські, туристи йшли стежкою, яка веде через невеликий каньйон до моря, коли почався шторм.

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Спочатку поліція поширила помилкову інформацію про те, що вони знайшли тіло чоловіка і розшукують жінку, однак пізніше уточнили інформацію та вказали, що знайшли тіло жінки.

На острові і в деяких частинах материкової Іспанії прогнозують погіршення погодних умов. Балеарські острови і значна частина східного узбережжя Іспанії перебувають під загрозою сильного вітру і проливних дощів.

Нагадаємо, у червні у багатьох районах на півдні Німеччини місцеві річки почали виходити з берегів після надзвичайно рясних злив. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, постраждали тисячі домогосподарств.

У країні після повеней на півдні поновилися дебати щодо необхідності обов’язкового страхування будинків від стихійних лих, проте у керівній коаліції згоди з цього приводу немає.