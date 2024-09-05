Британская туристка погибла во время сильного шторма на Майорке

Британская туристка погибла во время сильного шторма на испанской Майорке, кроме того, правоохранители продолжают поиски еще одного мужчины.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные испанской полиции, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, погибшую нашли в то время как спасательные службы искали мужчину после того, как их обоих, вероятно, смыло внезапным наводнением во время прогулки на средиземноморском острове Майорка.

Как рассказали полицейские, туристы шли по тропе, ведущей через небольшой каньон к морю, когда начался шторм.

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Сначала полиция распространила ложную информацию о том, что они нашли тело мужчины и разыскивают женщину, однако позже уточнили информацию и указали, что нашли тело женщины.

Журналисты отметили, что на острове и в некоторых частях материковой Испании прогнозируют ухудшение погодных условий. Балеарские острова и значительная часть восточного побережья Испании находятся под угрозой сильного ветра и проливных дождей.

Напомним, в июне во многих районах на юге Германии местные реки начали выходить из берегов после чрезвычайно обильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, пострадали тысячи домохозяйств.

В стране после наводнений на юге возобновились дебаты о необходимости обязательного страхования домов от стихийных бедствий, однако в правящей коалиции согласия по этому поводу нет.