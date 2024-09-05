В Польше рады назначению нового главы украинского МИДа

В Польше намекнули на положительную оценку нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, которого Верховная Рада назначила в четверг, 5 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем материале о новом главе украинского МИД польское государственное информагентство РАР цитирует "польский дипломатический источник", который называет Сибигу "человеком, который держит свое слово".

Тот же источник добавляет, что Сибига был среди тех украинских политиков, которые сделали возможным "очень хорошее польско-украинское сотрудничество" сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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Также РАР напоминает о работе нынешнего министра иностранных дел Украины в Польше в 1998-2002 годах и тот факт, что он хорошо владеет польским языком.

Положительно о назначении Сибиги отозвался и бывший посол Польши в Киеве Павел Коваль, который сейчас является председателем польского Совета по вопросам сотрудничества с Украиной.

"Спасибо за Вашу личную приверженность к развитию польско-украинских отношений. Мы, вероятно, сделаем гораздо больше вместе. Украинцы и украинки в трудные времена российской агрессии могут рассчитывать на польскую поддержку и солидарность", – написал Коваль в X (Twitter).

В то же время в комментариях под этим сообщением польские пользователи начали напоминать о заявлении Сибиги в разгар так называемого зернового кризиса между Украиной и Польшей, когда тот еще в статусе заместителя главы Офиса президента отверг упреки в недостаточной благодарности Киева за польскую помощь.

Напомним, 5 сентября Верховная рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Он был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В апреле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.