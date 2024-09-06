В ФБР назвали Германию главной мишенью российской дезинформации

В ФБР заявили, что Германия была одной из главных целей российской дезинформации в течение как минимум двух лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно докладу ФБР, вдохновители дезинформационных кампаний находятся в Кремле. Их цель: ослабить поддержку Украины, повредить имиджу НАТО и поддержать ультраправую "Альтернативу для Германии".

Вашингтон давно обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. В среду правительство США ввело большой пакет санкций против нескольких лиц и организаций. Среди них – представители российского государственного телеканала RT и его главный редактор Маргарита Симоньян. Американские министерства также опубликовали судебные документы, которые, как утверждается, свидетельствуют о вмешательстве Москвы в нынешнюю президентскую избирательную кампанию в США.

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В 277-страничном отчете американского полицейского ведомства приводятся цитаты из записей соответствующих встреч российских участников дезинформационных кампаний. На них, как утверждается, они обсуждали стратегии "дискредитации" США, Великобритании и НАТО и "донесения правды о войне в Украине". На одной из встреч было решено сосредоточить усилия именно на Германии. После широкомасштабного нападения России два года назад Германия была одним из важнейших сторонников Украины.

В одном из документов, который следователи ФБР приписывают российской компании "Агентство социального проектирования", говорится о том, что целью было "усиление внутренней напряженности в странах-союзниках США" для продвижения интересов России на международной арене.

С этой целью "Альтернатива для Германии" должна была быть поддержана "всеми возможными средствами". Целью было создание "образа мучеников" партии, "страдающих за демократию и национальные интересы Германии". Это должно было быть достигнуто, например, путем распространения фальшивых видеороликов или веб-сайтов.

Расследование ФБР сосредотачивается прежде всего на российской кампании "двойников". Ее тактика включает в себя имитацию веб-сайтов существующих качественных СМИ и государственных учреждений. По мнению американского правительства, попытки влияния инициируются с самого верха – "под руководством и контролем администрации президента России".

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.