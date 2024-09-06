В уряді чекають від ЄС на звіт, що буде "зрізом державності" і вплине на переговори про вступ

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина, коментуючи найближчі новини щодо переговорів України про вступ до ЄС, розповіла про очікуваний звіт Єврокомісії про розширення.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

Стефанішина зазначила, що звіт буде фактично готовий у жовтні, але поки невідомо, коли саме він буде оприлюднений, оскільки рішення про це мають ухвалити у Брюсселі.

"Цей звіт буде зрізом, оцінкою нашої роботи за рік. Я його називаю "зріз державності". З урахуванням цього звіту ми будемо формувати базу нашої переговорної позиції з ЄС по кожному напрямку", – сказала віцепрем’єрка.

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Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.

Президент Володимир Зеленський також затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із ЄС. Її очолює Ольга Стефанішина.

Кабінет міністрів на засіданні 27 серпня ухвалив рішення про створення робочої групи, яка забезпечуватиме переговорний процес про вступ України до ЄС.

Більше про те, як далі відбуватиметься вступ України в ЄС, читайте в статті "ЄвроПравди".

Також читайте інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді": "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".