В правительстве ждут от ЕС отчет, который будет "срезом государственности" и повлияет на переговоры о вступлении

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, комментируя ближайшие новости относительно переговоров Украины о вступлении в ЕС, рассказала об ожидаемом отчете Еврокомиссии о расширении.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Стефанишина отметила, что отчет будет фактически готов в октябре, но пока неизвестно, когда именно он будет обнародован, поскольку решение об этом должны принять в Брюсселе.

"Этот отчет будет срезом, оценкой нашей работы за год. Я его называю "срез государственности". С учетом этого отчета мы будем формировать базу нашей переговорной позиции с ЕС по каждому направлению", – сказала вице-премьер.

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Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.

Президент Владимир Зеленский также утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с ЕС. Ее возглавляет Ольга Стефанишина.

Кабинет министров на заседании 27 августа принял решение о создании рабочей группы, которая будет обеспечивать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Больше о том, как дальше будет происходить вступление Украины в ЕС, читайте в статье "ЕвроПравды".

Также читайте интервью Стефанишиной "Европейской правде": "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".