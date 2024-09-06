Самолет, следовавший в ФРГ, экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Vistara, следовавший в Германию из Индии, совершил вынужденную посадку в Турции в пятницу, 6 сентября, после сообщения об угрозе взрыва на борту.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации АР.

По словам турецкого министра внутренних дел Турции Али Ерликая, рейс из Мумбаи во Франкфурт, на борту которого находились 234 пассажира и 13 членов экипажа, приземлился в аэропорту Эрзурум на востоке Турции.

Пассажиров эвакуировали из самолета, куда направили двух саперов и две поисковые собаки. Тем временем аэропорт Эрзурум закрыли для всех вылетов и посадок.

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Как рассказал губернатор города Мустафа Чифтчи, стюардесса нашла в одном из туалетов самолета записку, в которой утверждалось, что на борту расположена бомба, после чего самолет изменил курс и приземлился в аэропорту.

Пока неизвестно, кто именно оставил записку и действительно ли на борту была бомба.

Ранее сообщалось, что польский суд заочно арестовал трех белорусов, которые якобы непосредственно ответственны за принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске в 2021 году и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел на нем.

А в Испании в начале года судили 19-летнего британца, который пошутил о якобы намерении взорвать самолет, что повлекло его перехват испанскими истребителями.