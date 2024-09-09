Британська розвідка показала наслідки удару по аеродрому "Маринівка" у Росії

Український удар по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області Росії 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну, пише "Європейська правда".

Внаслідок удару, як відзначено, було зруйновано чотири укриття для літаків і ще три пошкоджено. Також були зруйновані радіолокаційна станція, допоміжні будівлі та відкриті складські площі. У Міністерстві опублікували супутникові знімки з місць ураження до та після атаки.

Напередодні британська розвідка констатувала, що російській армії за останні тижні вдалося досягти тактичного просування під Вугледаром.

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А в одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії припустила, що більші втрати РФ особового складу у серпні пов'язані з Курською операцією України та інтенсивними боями на підступах до Покровська.