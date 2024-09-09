Британская разведка показала последствия удара по аэродрому "Мариновка" в России

Украинский удар по авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России 22 августа 2024 года вызвал масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, пишет "Европейская правда".

В результате удара, как отмечено, были разрушены четыре укрытия для самолетов и еще три повреждены. Также были разрушены радиолокационная станция, вспомогательные здания и открытые складские площади. В Министерстве опубликовали спутниковые снимки с мест поражения до и после атаки.

Накануне британская разведка констатировала, что российской армии за последние недели удалось достичь тактического продвижения под Угледаром.

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А в одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании предположила, что большие потери РФ личного состава в августе связаны с Курской операцией Украины и интенсивными боями на подступах к Покровску.