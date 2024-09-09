На окружной Парижа снизят максимальную скорость до 50 км/ч

Предложение мэра Парижа Анн Идальго снизить максимальную скорость на Парижской окружной дороге, бульваре Периферик, с 70 км/ч до 50 км/ч вступит в силу с 1 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Бульвар Периферик является важной артерией, которой пользуются жители пригородов Парижа, чтобы добраться до окраин города. Однако эта дорога часто "стоит" в пробках в час пик – настолько, что средняя скорость движения на магистрали не превышает 40 км/ч, согласно данным за 2019 год.

Идальго ранее заявляла, что хочет снизить ограничение скорости, чтобы уменьшить воздушное и шумовое загрязнение для жителей, живущих вблизи шоссе. Ограничение скорости на бульваре Периферик уже было снижено с 90 км/ч до 70 км/ч в 2014 году.

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Этот шаг является частью более широкой кампании Идальго, члена левоцентристской Социалистической партии, направленной на то, чтобы сделать Париж более зеленым и благоприятным для пешеходов, часто за счет автомобилей.

Среди других мер – повышение платы за парковку для тяжелых транспортных средств, таких как внедорожники, и закрытие берегов Сены для автомобилей.

Когда Идальго впервые объявила о своем предложении замедлить движение на окружной дороге в ноябре 2023 года, она вызвала оппозицию со стороны правых членов Парижского городского совета и тогдашнего министра транспорта Макрона Клемана Бона, который назвал эту политику "слишком внезапной" и "преждевременной".

Дебаты по снижению скоростного лимита подняли вопрос о том, имеет ли город юридические полномочия действовать самостоятельно или нуждается в одобрении государства.

"Изменим Париж", главная местная оппозиция к Идальго, также критиковала мэра за то, что она не провела оценку влияния этого изменения и не проконсультировалась с населением.

Исследование 2021 года, проведенное по заказу города Парижа, показало, что большинство водителей, которые пользуются Парижской окружной дорогой, ехали из своих домов за пределами Парижа на работу. Лишь 13% респондентов заявили, что пользуются автомобилем, чтобы добраться до "места доставки, встречи или услуги по месту жительства клиента или пациента".

Напомним, ранее парижане на референдуме поддержали тройную плату за парковку внедорожников.

Также почти 90% парижан проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.