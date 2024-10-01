AFP: Ракети обстріляли базу США в Іраку 

Три ракети у вівторок були випущені по базі, на якій дислокуються американські війська біля міжнародного аеропорту Багдада в Іраку.

Про це повідомили агентству AFP два джерела в силових структурах, пише "Європейська правда".

Базу біля аеропорту Багдада обстріляли загалом трьома ракетами. Дві з них були збиті спеціальними засобами захисту. Третя впала біля штаб-квартири командування контртерористичної служби, повідомило джерело в органах безпеки.

Друге джерело в силових структурах підтвердило цю інформацію, зазначивши, що жертв немає і що ракети не вплинули на повітряний рух.

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Атака сталася в той час, коли війна в Газі та ізраїльські удари і наземні рейди в Лівані загрожують перерости в регіональний конфлікт.

З моменту початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року бойовики обстрілюють бази в Іраку і Сирії, де дислокуються американські війська, через військову підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона.

Вашингтон неодноразово відповідав авіаударами по штаб-квартирах угруповань в обох країнах.

Сполучені Штати мають близько 2500 військовослужбовців в Іраку і близько 900 у сусідній Сирії в рамках коаліції, яку вони створили в 2014 році для боротьби з угрупованням "Ісламська держава". Озброєні іракські угруповання, лояльні до Ірану, вимагають виведення цих військ.

У п'ятницю Вашингтон і Багдад оголосили, що міжнародна коаліція завершить свою десятирічну військову місію в Іраку протягом року.

Але у спільній заяві та заявах американських офіційних осіб не сказано, скільки американських військових залишиться в Іраку.

Раніше стало відомо, що США збільшували військову присутність на Близькому Сході протягом більшої частини минулого року.