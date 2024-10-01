AFP: Ракеты обстреляли базу США в Ираке

Три ракеты во вторник были выпущены по базе, на которой дислоцируются американские войска возле международного аэропорта Багдада в Ираке.

Об этом сообщили агентству AFP два источника в силовых структурах, пишет "Европейская правда".

Базу возле аэропорта Багдада обстреляли всего тремя ракетами. Две из них были сбиты специальными средствами защиты. Третья упала возле штаб-квартиры командования контртеррористической службы, сообщил источник в органах безопасности.

Второй источник в силовых структурах подтвердил эту информацию, отметив, что жертв нет, и что ракеты не повлияли на воздушное движение.

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Атака произошла в то время, когда война в Газе и израильские удары и наземные рейды в Ливане угрожают перерасти в региональный конфликт.

С момента начала войны в Газе 7 октября 2023 года боевики обстреливают базы в Ираке и Сирии, где дислоцируются американские войска, из-за военной поддержки Израиля со стороны Вашингтона.

Вашингтон неоднократно отвечал авиаударами по штаб-квартирам группировок в обеих странах.

Соединенные Штаты имеют около 2500 военнослужащих в Ираке и около 900 в соседней Сирии в рамках коалиции, которую они создали в 2014 году для борьбы с группировкой "Исламское государство". Вооруженные иракские группировки, лояльные к Ирану, требуют вывода этих войск.

В пятницу Вашингтон и Багдад объявили, что международная коалиция завершит свою десятилетнюю военную миссию в Ираке в течение года.

Но в совместном заявлении и заявлениях американских официальных лиц не сказано, сколько американских военных останется в Ираке.

Ранее стало известно, что США увеличивали военное присутствие на Ближнем Востоке в течение большей части прошлого года.