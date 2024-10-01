Посол США: Працюємо над розблокуванням $50 млрд позики Україні за рахунок росактивів до кінця року

США працюють над розблокуванням $50 млрд позики Україні коштом доходів від заморожених російських активів.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомила посол США Бріджит Брінк, передає "Європейська правда".

Брінк вірить, що це вдасться зробити до кінця 2024 року.

"Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", – сказала вона.

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За її словами, у разі досягнення успіху – "це відкриє значну суму коштів".

Посол зазначила, що майбутнє фінансування потребуватиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори у США, і до цього рішення ще потрібно буде дійти.

"Але можу сказати, що я не бачу зменшення сильної двопартійної підтримки України", – пояснила посол та додала, що це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.

Нагадаємо, лідери "Групи семи" на саміті в червні дали політичну згоду на використання надприбутків від заморожених російських активів у їхніх юрисдикціях, а саме приблизно $50 млрд на рік.

Як очікується, на ЄС припаде більшість кредиту, який нададуть Україні за рахунок росактивів.

У липні повідомлялося, що у ЄС хочуть ухвалити угоду до виборів у США в листопаді, аби не було невизначеності щодо долі фінансової допомоги для України.

13 вересня Єврокомісія представила державам-членам варіанти продовження терміну дії санкційного режиму проти Росії, щоб розблокувати угоду щодо використання заморожених російських активів на користь України.