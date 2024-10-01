Посол США: Работаем над разблокированием $50 млрд займа Украине за счет росактивов до конца года

США работают над разблокированием $50 млрд займа Украине за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила посол США Бриджит Бринк, передает "Европейская правда".

Бринк верит, что это удастся сделать до конца 2024 года.

"Мы работаем над разблокированием $50 млрд займа для Украины, основанного на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", – сказала она.

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По ее словам, в случае достижения успеха – "это откроет значительную сумму средств".

Посол отметила, что будущее финансирование потребует определенных шагов, особенно учитывая предстоящие выборы в США, и к этому решению еще нужно будет прийти.

"Но могу сказать, что я не вижу уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины", – пояснила посол и добавила, что это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.

Напомним, лидеры "Группы семи" на саммите в июне дали политическое согласие на использование сверхприбылей от замороженных российских активов в их юрисдикциях, а именно примерно $50 млрд в год.

Как ожидается, на ЕС придется большинство кредита, который предоставят Украине за счет росактивов.

В июле сообщалось, что в ЕС хотят принять соглашение до выборов в США в ноябре, чтобы не было неопределенности относительно судьбы финансовой помощи для Украины.

13 сентября Еврокомиссия представила государствам-членам варианты продления срока действия санкционного режима против России, чтобы разблокировать соглашение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.