Ультраправые в Нидерландах угрожают выходом из коалиции из-за миграции

Ультраправая Партия свободы Нидерландов настаивает, чтобы правительство приняло жесткие меры для сдерживания миграции, иначе намекает на возможный выход из четырехпартийной коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NL Times.

Нидерландские ультраправые настаивают, что правительство должно объявить ситуацию с предоставлением убежища чрезвычайным положением, а также использовать чрезвычайные полномочия в обход парламента и применить строгий подход к ограничению количества мигрантов.

"Если мы этого не сделаем, у кабинета министров будут проблемы", – заявил лидер Партии свободы Герт Вилдерс, добавив, что в противном случае „не знает, сможем ли мы продолжать работать дальше".

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Еще с прошлой недели в Нидерландах дискутируют о том, будет ли правительство объявлять национальный кризис убежища, что позволит ему внедрять необходимые меры без одобрения парламента.

Такая возможность предусмотрена в коалиционном соглашении четырех партий, среди которых и Партия свободы. Но оппозиция критикует такой шаг и утверждает, что он подрывает демократию.

Это наложилось на ухудшение отношений между Вилдерсом и премьером Нидерландов, беспартийным Диком Схоофом, который подчеркнуто пытается дистанцироваться от правительственных политсил.

Ранее правительство Нидерландов обратилось к ЕС с просьбой об отказе от миграционных правил сообщества, чтобы иметь возможность ограничить нежелательные прибытия искателей убежища.