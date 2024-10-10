Бельгия эвакуировала 111 человек из Ливана

В четверг, 11 октября, Бельгия эвакуировала из Ливана 111 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Аджи Лябиб, передает "Европейская правда".

По данным МИД страны, бельгийский военный самолет эвакуировал 111 человек из Ливана.

На борту самолета, летевшего из Бейрута в Брюссель, находились 58 бельгийских граждан и тех, кто имеет право на проживание, а также 53 европейца.

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Напомним, Бундесвер в пятницу, 4 октября, эвакуировал из ливанской столицы Бейрута в Германию еще 219 немецких граждан.

В тот же день в Нидерландах приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что вскоре Турция проведет эвакуацию своих граждан из Ливана морем.

Накануне, 9 октября, сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны и Министерства иностранных дел отчитались об успешной эвакуации из Ливана 68 человек, среди которых, в частности были граждане Чехии, Румынии и Молдовы.