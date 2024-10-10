У Німеччині ураган завдав збитків на щонайменш 80 тисяч євро

Циклон, який раніше називали ураганом "Кірк", пройшов над німецькою землею Баден-Вюртемберг, поваливши багато дерев, спричинивши аварії на дорогах та перебої у залізничному сполученні.

Про це повідомила телекомпанія SWR, передає "Європейська правда"

Повалені вітром дерева стали причиною численних викликів поліції та пожежних бригад. За даними поліції, матеріальні збитки складають близько 80 тисяч євро. Більша частина з них спричинена пошкодженням автомобілів.

Фото: SWR

Внаслідок негоди сталося кілька аварій, а дороги в деяких місцях були перекриті. Також відбулися скасування та затримки потягів мережі Штутгартської швидкісної залізниці.

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Пожежні бригади виїжджали на понад 30 викликів у Фрайбурзі, Оффенбурзі та околицях. У місті Карлсруе та його околицях було зафіксовано 45 викликів.

У Фрайбурзі вітер повалив будівельні конструкції та дерева. За даними поліції, щонайменше у двох випадках автомобілісти потрапили під падаючі дерева під час руху, але ніхто не постраждав.

Фото: SWR

Зранку була прекрита ділянка дороги B36 через те, що чотири автомобілі врізалися в повалені дерева. У деяких муніципалітетах також сталися перебої з електропостачанням.

Сильний вітер також став причиною виклику пожежної бригади та організації технічної допомоги на Боденському озері. Там додатково закріпили кілька вітрильників, які небезпечно розхитувало вітром і високими хвилями.

Фото: SWR

Напередодні у Фінляндії повідомляли про сильний шторм, внаслідок якого одночасно було знеструмлено понад 21 тисячу домогосподарств.

Нагадаємо, Боснія звернулася по допомогу до ЄС після того, як після сильних злив затопило цілі райони країни. Від 5 жовтня ЄС розгорнув пошуково-рятувальні команди та направив вантажі для підтримки рятувальних служб.

Вже 9 жовтня повідомлялося, що внаслідок смертоносних повеней у Боснії загинули щонайменше 22 людини, рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.