В Германии ураган нанес ущерб на, по меньшей мере, 80 тысяч евро

Циклон, который ранее называли ураганом "Кирк", прошел над немецкой землей Баден-Вюртемберг, повалив много деревьев, вызвав аварии на дорогах и перебои в железнодорожном сообщении.

Об этом сообщила телекомпания SWR, передает "Европейская правда"

Поваленные ветром деревья стали причиной многочисленных вызовов полиции и пожарных бригад. По данным полиции, материальный ущерб составляет около 80 тысяч евро. В большинстве случаев речь идет о повреждении автомобилей.

Фото: SWR

В результате непогоды произошло несколько аварий, а дороги в некоторых местах были перекрыты. Также произошли отмены и задержки поездов сети Штутгартской скоростной железной дороги.

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Пожарные бригады выезжали на более 30 вызовов во Фрайбурге, Оффенбурге и окрестностях. В городе Карлсруэ и его окрестностях было зафиксировано 45 вызовов.

Во Фрайбурге ветер повалил строительные конструкции и деревья. По данным полиции, по меньшей мере в двух случаях автомобилисты попали под падающие деревья во время движения, но никто не пострадал.

Фото: SWR

Сильный ветер также стал причиной вызова пожарной бригады и организации технической помощи на Боденском озере. Там дополнительно закрепили несколько парусников, которые опасно расшатывало ветром и высокими волнами.

Утром был прекрыт участок дороги B36 из-за того, что четыре автомобиля врезались в поваленные деревья. В некоторых муниципалитетах также произошли перебои с электроснабжением.

Фото: SWR

Накануне в Финляндии сообщали о сильном шторме, в результате которого одновременно было обесточено более 21 тысячи домохозяйств.

Напомним, Босния обратилась за помощью к ЕС после того, как после сильных ливней затопило целые районы страны. С 5 октября ЕС развернул поисково-спасательные команды и направил грузы для поддержки спасательных служб.

Уже 9 октября сообщалось, что в результате смертоносных наводнений в Боснии погибли по меньшей мере 22 человека, спасатели продолжают поиски пропавших без вести.