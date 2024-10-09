У Фінляндії сильний шторм спричинив знеструмлення понад 21 тисячі домогосподарств

У Фінляндії повідомляють про сильний шторм на території країни, внаслідок якого одночасно було знеструмлено понад 21 тисячу домогосподарств.

Про це повідомило Yle, передає "Європейська правда".

Метеоролог Матті Хуутонен заявив, що вітер ввечеір у середу, 9 жовтня, подекуди став сильнішим, ніж передбачали метеорологи.

Фото: Yle

Наприклад, в місті Порвоо ввечері була зафіксована середня швидкість вітру до 23,6 метрів на секунду.

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Також шторм також приніс сильний дощ. На Аландських островах сьогодні випало до 38 міліметрів опадів, а в деяких інших місцях на південному заході Фінляндії – понад 20 міліметрів.

Фото: Yle

Як зазначило видання, шторм також почав впливати на електропостачання й понад 21 тисяча домогосподарств були знеструмлені одночасно.

Рятувальні служби також здійснили десятки виїздів на ліквідацію наслідків стихії протягом вечора.

Нагадаємо, Боснія звернулася по допомогу до ЄС після того, як після сильних злив затопило цілі райони країни. Від 5 жовтня ЄС розгорнув пошуково-рятувальні команди та направив вантажі для підтримки рятувальних служб.

Вже 9 жовтня повідомлялося, що внаслідок смертоносних повеней у Боснії загинули щонайменше 22 людини, рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.