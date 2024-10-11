Глава МВС Німеччини розповіла, доки триватимуть перевірки на кордонах

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що запроваджений контроль на кордонах держави триватиме доти, доки не буде знайдено європейського рішення щодо контролю за кількістю несанкціонованих в'їздів.

Її заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Фезер наголосила на необхідності краще захищати зовнішні кордони ЄС.

"Нам доведеться проводити прикордонні перевірки в Німеччині доти, доки ми не знайдемо європейського рішення, яке забезпечить кращий захист зовнішнього кордону", – сказала вона.

Реклама:

Міністри внутрішніх справ ЄС зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити управління міграцією.

Фезер заявила, що її пріоритетом буде активізація імплементації пакту ЄС про притулок і міграцію – знакових нових правил, які посилюють підхід блоку до міграції та адміністрування притулку.

Німеччина веде "дуже тісний діалог" з Європейською комісією щодо просування положень пакту, додала вона.

З 16 вересня перевірки проводяться на всіх кордонах Німеччини, щоб зменшити кількість несанкціонованих в'їздів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перевірки на німецьких кордонах триватимуть ще дуже довгий час.