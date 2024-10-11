Глава МВД Германии рассказала, до каких пор будут продолжаться проверки на границе

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что введенный контроль на границах государства будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено европейского решения по контролю за количеством несанкционированных въездов.

Ее заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Фезер подчеркнула необходимость лучше защищать внешние границы ЕС.

"Нам придется проводить пограничные проверки в Германии до тех пор, пока мы не найдем европейского решения, которое обеспечит лучшую защиту внешней границы", – сказала она.

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Министры внутренних дел ЕС встречаются в Люксембурге, чтобы обсудить управление миграцией.

Фезер заявила, что ее приоритетом будет активизация имплементации пакта ЕС об убежище и миграции – знаковых новых правил, которые усиливают подход блока к миграции и администрированию убежища.

Германия ведет "очень тесный диалог" с Европейской комиссией по продвижению положений пакта, добавила она.

С 16 сентября проверки проводятся на всех границах Германии, чтобы уменьшить количество несанкционированных въездов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проверки на немецких границах будут продолжаться еще очень долгое время.