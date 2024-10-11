Бундестаг позбавив недоторканості депутата від "Альтернативи для Німеччини"

У четвер ввечері Бундестаг схвалив позбавлення імунітету депутата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Штефана Бранднера з метою проведення кримінального провадження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на t-online.

За зняття недоторканності з Бранднера проголосували парламентські фракції СДПН, "Зелених", вільних демократів, ХДС/ХСС, а також фракції Лівої партії і Альянсу Сари Вагенкнехт. Парламентська група "Альтернативи для Німеччини" утрималася, а один позафракційний депутат проголосував проти.

За інформацією t-online, причиною є судова суперечка, яку Бранднер веде з редакторкою журналу Spiegel Анн-Катрін Мюллер. У своїх соцмережах Бранднер назвав її "фашисткою","головною фашисткою" і "фашисткою Spiegel".

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Відтоді редакторка, яка відповідає за висвітлення діяльності "АдН" у Spiegel, вживає заходів проти Бранднера – і небезуспішно.

Сам Бранднер у коментарі t-online сказав, що не може назвати точну причину позбавлення його імунітету. "У мене бракує уяви, щоб навіть почати інтерпретувати що-небудь протизаконне у висловлюванні, яке я використовував", – каже ультраправий депутат.

Бранднер стверджує, що він використовував термін, який "використовується в десятках варіантів" у повсякденній мові, а також у парламентських дебатах. "Я не зробив нічого іншого, окрім як скористався своїм правом на свободу слова", – додав він.

Берлінський суд вже тричі зобов'язував політика "АдН" виплатити штраф за образу редакторки з використанням слова "фашистка". Перший штраф він отримав у січні. У квітні та серпні Бранднер отримав ще два штрафи, оскільки повторив це висловлювання. Загалом представника "АдН" суди зобов'язали виплатити 50 тисяч євро.

Інший політик "АдН" Йорг Дорнау нещодавно потрапив у скандал через інформацію, що він має прихований цибулевий бізнес у Білорусі і там працюють політв’язні режиму Лукашенка.

У зв'язку з цими фактами проти Дорнау почала попереднє розслідування німецька прокуратура.