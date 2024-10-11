Бундестаг лишил неприкосновенности депутата от "Альтернативы для Германии"

В четверг вечером Бундестаг одобрил лишение иммунитета депутата от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Штефана Бранднера с целью проведения уголовного производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на t-online.

За снятие неприкосновенности с Бранднера проголосовали парламентские фракции СДПГ, "Зеленых", свободных демократов, ХДС/ХСС, а также фракции Левой партии и Альянса Сары Вагенкнехт. Парламентская группа "Альтернативы для Германии" воздержалась, а один внефракционный депутат проголосовал против.

По информации t-online, причиной является судебный спор, который Бранднер ведет с редактором журнала Spiegel Анн-Катрин Мюллер.

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В своих соцсетях Бранднер назвал ее "фашисткой", "главной фашисткой" и "фашисткой Spiegel". С тех пор редактор, отвечающая за освещение деятельности "АдГ" в Spiegel, принимает меры против Бранднера – и небезуспешно.

Сам Бранднер в комментарии t-online сказал, что не может назвать точную причину лишения его иммунитета. "У меня не хватает воображения, чтобы даже начать интерпретировать что-либо противозаконное в высказывании, которое я использовал", – говорит ультраправый депутат.

Бранднер утверждает, что он использовал термин, который "используется в десятках вариантов" в повседневной речи, а также в парламентских дебатах. "Я не сделал ничего другого, кроме как воспользовался своим правом на свободу слова", – добавил он.

Берлинский суд уже трижды обязывал политика "АдН" выплатить штраф за оскорбление редактора с использованием слова "фашистка". Первый штраф он получил в январе. В апреле и августе Бранднер получил еще два штрафа, поскольку повторил это высказывание. В целом представителя "АдГ" суды обязали выплатить 50 тысяч евро.

Другой политик "АдГ" Йорг Дорнау недавно попал в скандал из-за информации, что он имеет скрытый луковый бизнес в Беларуси и там работают политзаключенные режима Лукашенко.

В связи с этими фактами против Дорнау начала предварительное расследование немецкая прокуратура.