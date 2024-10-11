На известном горном курорте Польши обеспокоены из-за оленей, которые приходят гулять в город

В польском городе Закопане, который является известным горнолыжным курортом, растет обеспокоенность из-за оленей, которые все чаще приходят в людные места и не боятся людей.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В последнее время участились случаи, когда олени из близлежащих лесов заходят непосредственно в город и гуляют по улицам.

Так, 10 октября большой олень-самец гулял в самом центре Закопаного (ул. Круповки) и совсем не беспокоился из-за большого количества людей вокруг. Оленя сопровождала полиция.

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Перед тем в конце сентября на ул. Ягеллонскую забрели два оленя-самца и устроили там поединок, создавая препятствия для дорожного движения и опасность для пешеходов. Специалисты говорят, что это в целом не очень частое явление даже в лесу.

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После случая 10 октября горожане начали активно обсуждать эту тему.

Заместитель директора национального парка в Татрах Филипп Зенба говорит, что это уже нельзя называть исключительными случаями, потому что они регулярно повторяются последние 20 лет, а вывоз таких оленей обратно в лес или отстрел, как предлагают обеспокоенные горожане, не поможет преодолеть проблему.

По его мнению, одной из причин является то, что животные всегда могут найти себе в городе какую-то пищу прямо в помойке. "Они умные, они очень быстро учатся, и часто мы сами являемся источником проблемы. Они перестали нас бояться, и "все хорошо" до определенного момента – когда эти олени привыкают подбирать оставленную пищу и их поощряют к этому", – прокомментировал он. По его словам, наибольшую проблему может создать постоянная стимуляция привычки, что у людей можно получить гостинца.

Напомним, в Румынии подобная проблема возникла с медведями, популяция которых в румынских Карпатах – крупнейшая в Европе.

Недавно румынский журналист рассказал, как медведь начал лезть внутрь его автомобиля, требуя гостинец.

В июле 2024 года румынские депутаты согласовали отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки, к которой медведь вышел на горной тропе.

Также в правительстве анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты, что опасно меняет поведение хищников.