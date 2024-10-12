Норвегія вивезла частину дипломатів з Лівану через безпекову ситуацію

Міністерство закордонних справ Норвегії оголосило про евакуацію частини дипломатів із Лівану на тлі загострення ситуації з безпекою в країні в останні дні.

Про це відомство сповістило в суботу, 12 жовтня, передає "Європейська правда".

Як пояснило норвезьке МЗС, ситуація з безпекою в Лівані залишається "дуже напруженою і невизначеною", зокрема відбулись вибухи біля посольства Норвегії в Бейруті.

Через це "деякі норвезькі дипломати наразі виїхали з Лівану", на місці перебувають посол "разом з кількома іншими норвезькими дипломатами", йдеться в повідомленні без подальших уточнень.

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"Нова ситуація означає, що посольство зараз має дуже мало можливостей допомогти тим, хто все ще перебуває в Лівані. Тому норвезьким громадянам, які перебувають у Лівані, знову рекомендується покинути країну, поки це ще можливо", – додало Міністерство закордонних справ Норвегії.

Там нагадали, що з жовтня 2023 року Норвегія оголосила найвищий рівень загрози поїздки до Лівану, й ситуація відтоді не змінювалась.

Впродовж останніх днів низка країн розпочала евакуацію своїх громадян із території Лівану, на півдні якого триває обмежена наземна операція Ізраїлю проти проіранського угруповання "Хезболла".

Напередодні стало відомо, що від дій ізраїльських військових постраждали учасники місії UNIFIL – миротворчих сил ООН, що розташовані на півдні Лівану, поблизу кордону з Ізраїлем, згідно з резолюцією Радбезу ООН від 1978 року.

У зв’язку з цим Франція викликала ізраїльського посла, а Іспанія закликала припинити продавати Ізраїлю зброю.