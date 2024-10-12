Норвегия вывезла часть дипломатов из Ливана из-за ситуации с безопасностью

Министерство иностранных дел Норвегии объявило об эвакуации части дипломатов из Ливана на фоне обострения ситуации с безопасностью в стране в последние дни.

Об этом ведомство сообщило в субботу, 12 октября, передает "Европейская правда".

Как пояснил норвежский МИД, ситуация с безопасностью в Ливане остается "очень напряженной и неопределенной", в частности произошли взрывы возле посольства Норвегии в Бейруте.

Из-за этого "некоторые норвежские дипломаты сейчас выехали из Ливана", на месте находятся посол "вместе с несколькими другими норвежскими дипломатами", говорится в сообщении без дальнейших уточнений.

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"Новая ситуация означает, что посольство сейчас имеет очень мало возможностей помочь тем, кто все еще находится в Ливане. Поэтому норвежским гражданам, находящимся в Ливане, снова рекомендуется покинуть страну, пока это еще возможно", – добавило Министерство иностранных дел Норвегии.

Там напомнили, что с октября 2023 года Норвегия объявила самый высокий уровень угрозы поездки в Ливан, и ситуация с тех пор не менялась.

В последние дни ряд стран начали эвакуацию своих граждан с территории Ливана, на юге которого продолжается ограниченная наземная операция Израиля против проиранской группировки "Хезболла".

Накануне стало известно, что от действий израильских военных пострадали участники миссии UNIFIL – миротворческих сил ООН, расположенных на юге Ливана, вблизи границы с Израилем, согласно резолюции Совбеза ООН от 1978 года.

В связи с этим Франция вызвала израильского посла, а Испания призвала прекратить продавать Израилю оружие.