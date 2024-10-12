В Бундестаге ожидают, что за запрет "АдГ" могут голосовать в начале 2025 года

Инициатор запрета ультраправой "Альтернативы для Германии", депутат Христианско-демократического союза Марко Вандервитц ожидает, что голосование в Бундестаге за это предложение может состояться в начале 2025 года.

Об этом он сказал в интервью газете Augsburger Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

По словам Вандервитца, предложение о запрете "АдГ" должно быть обсуждено на уровне парламентских групп в Бундестаге уже через несколько дней

"На следующей неделе моя парламентская группа (то есть ХДС. – Ред.) в Бундестаге будет обсуждать проект предложения, который мы разработали вместе с другими парламентскими группами. Так же сейчас происходит и в других демократических парламентских группах", – добавил он.

Реклама:

Политик оценил, что после официального представления предложения должно пройти три месяца, прежде чем его вынесут на голосование в Бундестаге.

"Если мы подадим наш запрос сейчас, то депутаты могут принять решение в декабре, или после рождественских каникул в январе", – отметил Вандервитц, подчеркнув, что голосование в любом случае должно состояться до парламентских выборов в сентябре 2025-го.

В то же время решение Бундестага не означает запрета партии: окончательное решение должен принять Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ. Депутат ХДС оценивает, что на рассмотрение решения могут уйти от полутора до четырех лет.

Вандервитц разработал предложение о запрете "Альтернативы для Германии " вместе с группой депутатов из разных парламентских фракций.

"АдГ" – это правая популистская партия, основанная в 2013 году, которая выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры "АдН" неоднократно высказывали пророссийскую и антиукраинскую позицию, а также посещали временно оккупированный Крым.

Ранее на этой неделе Бундестаг одобрил лишение иммунитета депутата от "Альтернативы для Германии" Штефана Бранднера с целью проведения уголовного производства.