Зеленський розповів про нову модель військової співпраці з Францією

Президент Володимир Зеленський розповів про спільні українсько-французькі виробництва зброї.

Про це стало відомо з його відеозвернення, передає "Європейська правда".

За його словами, це вже опрацьовується на рівні міністерств.

"Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв", – зазначив він.

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За словами Зеленського, Україна розраховує на цей результат, і "це персональне завдання для міністра оборони", а задача мінстратегпрому – "забезпечити виконання всіх домовленостей".

Він також зазначив, що впродовж цього тижня Україні додали нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво".

Нагадаємо, нещодавно Зеленський обговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном питання спільного виробництва зброї.

Окремо Зеленський подякував Макрону за тренування й комплектування української бригади Анни Київської, місце навчання якої напередодні відвідав французький лідер.

Також Зеленський після зустрічі з Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Він розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.