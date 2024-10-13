Зеленский рассказал о новой модели военного сотрудничества с Францией

Президент Владимир Зеленский рассказал о совместных украинско-французских производствах оружия.

Об этом стало известно из его видеообращения, передает "Европейская правда".

По его словам, это уже прорабатывается на уровне министерств.

"Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", – отметил он.

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По словам Зеленского, Украина рассчитывает на этот результат, и "это персональная задача для министра обороны", а задача минстратегпрома – "обеспечить выполнение всех договоренностей".

Он также отметил, что в течение этой недели Украине добавили новых договоренностей по оружию, и это не только поставки – еще производство".

Напомним, недавно Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопрос совместного производства оружия.

Отдельно Зеленский поблагодарил Макрона за тренировку и комплектование украинской бригады Анны Киевской, место обучения которой накануне посетил французский лидер.

Также Зеленский после встречи с Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".

Он раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.