У Польщі масштабна пожежа на цехах, частина з яких зберігає нафту
Новини — Неділя, 13 жовтня 2024, 11:24 —
У польському селі Циґани поблизу міста Томашув-Мазовецький масштабна пожежа в цехах, де серед іншого, вироблялися мастила та гальмівні рідини.
Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".
Інформація про пожежу надійшла до пожежників після 01:00.
Як повідомляє видання із посиланням на дані пожежників, згорів цех розливу, а складське приміщення і прилеглий виробничий цех все ще горять.
На території, що постраждала від пожежі, зберігалися 1000-літрові цистерни з нафтою. В результаті пожежі контейнери були розгерметизовані, а речовини, що витікали, загорілися.
На місці події працюють понад 160 пожежників, постраждалих немає.
Підприємство, на якому виникла пожежа, розташоване далеко від житлових будинків. Тому не було необхідності евакуювати місцевих жителів, запевнили пожежники.
Завод, на якому сталася пожежа, займається виробництвом і дистрибуцією мастильних матеріалів, радіаторних рідин, омивачів лобового скла і гальмівної рідини, а також інших продуктів.
Пожежники повідомляють, що вогонь не перекинувся на прилеглі ліси. Горіли лише дерева на території підприємства.
На початку вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.
Також повідомлялося, що у польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі.