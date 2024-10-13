У Польщі масштабна пожежа на цехах, частина з яких зберігає нафту

У польському селі Циґани поблизу міста Томашув-Мазовецький масштабна пожежа в цехах, де серед іншого, вироблялися мастила та гальмівні рідини.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Інформація про пожежу надійшла до пожежників після 01:00.

Як повідомляє видання із посиланням на дані пожежників, згорів цех розливу, а складське приміщення і прилеглий виробничий цех все ще горять.

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Фото: Facebook

На території, що постраждала від пожежі, зберігалися 1000-літрові цистерни з нафтою. В результаті пожежі контейнери були розгерметизовані, а речовини, що витікали, загорілися.

На місці події працюють понад 160 пожежників, постраждалих немає.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Підприємство, на якому виникла пожежа, розташоване далеко від житлових будинків. Тому не було необхідності евакуювати місцевих жителів, запевнили пожежники.

Завод, на якому сталася пожежа, займається виробництвом і дистрибуцією мастильних матеріалів, радіаторних рідин, омивачів лобового скла і гальмівної рідини, а також інших продуктів.

Пожежники повідомляють, що вогонь не перекинувся на прилеглі ліси. Горіли лише дерева на території підприємства.

Фото: Facebook

На початку вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.

Також повідомлялося, що у польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі.