В Польше масштабный пожар на цехах, часть из которых хранит нефть
Новости — Воскресенье, 13 октября 2024, 11:24 —
В польском селе Цыганы вблизи города Томашув-Мазовецкий масштабный пожар в цехах, где среди прочего, производились масла и тормозные жидкости.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Информация о пожаре поступила к пожарным после 01:00.
Как сообщает издание со ссылкой на данные пожарных, сгорел цех разлива, а складское помещение и прилегающий производственный цех все еще горят.
На территории, пострадавшей от пожара, хранились 1000-литровые цистерны с нефтью. В результате пожара контейнеры были разгерметизированы, а вытекающие вещества загорелись.
На месте происшествия работают более 160 пожарных, пострадавших нет.
Предприятие, на котором возник пожар, расположено далеко от жилых домов. Поэтому не было необходимости эвакуировать местных жителей, заверили пожарные.
Завод, на котором произошел пожар, занимается производством и дистрибуцией смазочных материалов, радиаторных жидкостей, омывателей лобового стекла и тормозной жидкости, а также других продуктов.
Пожарные сообщают, что огонь не перекинулся на близлежащие леса. Горели только деревья на территории предприятия.
В начале сентября на мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушили масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.
Также сообщалось, что в польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.