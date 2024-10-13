В Польше масштабный пожар на цехах, часть из которых хранит нефть

В польском селе Цыганы вблизи города Томашув-Мазовецкий масштабный пожар в цехах, где среди прочего, производились масла и тормозные жидкости.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Информация о пожаре поступила к пожарным после 01:00.

Как сообщает издание со ссылкой на данные пожарных, сгорел цех разлива, а складское помещение и прилегающий производственный цех все еще горят.

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Фото: Facebook

На территории, пострадавшей от пожара, хранились 1000-литровые цистерны с нефтью. В результате пожара контейнеры были разгерметизированы, а вытекающие вещества загорелись.

На месте происшествия работают более 160 пожарных, пострадавших нет.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Предприятие, на котором возник пожар, расположено далеко от жилых домов. Поэтому не было необходимости эвакуировать местных жителей, заверили пожарные.

Завод, на котором произошел пожар, занимается производством и дистрибуцией смазочных материалов, радиаторных жидкостей, омывателей лобового стекла и тормозной жидкости, а также других продуктов.

Пожарные сообщают, что огонь не перекинулся на близлежащие леса. Горели только деревья на территории предприятия.

Фото: Facebook

В начале сентября на мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушили масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.

Также сообщалось, что в польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.