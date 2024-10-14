Трамп пропонує залучити Нацгвардію для збереження порядку в день виборів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував використати військових для забезпечення порядку в день листопадових виборів.

Про це повідомило видання Politico, цитуючи слова Трампа в ефірі телеканалу Fox News, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про те, чи очікує він хаосу в день виборів, Трамп заявив, що "якщо це дійсно необхідно" – військових слід викликати для "деяких хворих людей, радикальних лівих божевільних",

На думку Трампа, найбільша проблема – "люди зсередини". Він стверджує, що "є дуже погані люди, хворі люди, ліворадикальні божевільні".

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"З ними повинні дуже легко впоратися, якщо буде потрібно, Національна гвардія або, якщо це дійсно необхідно, військові. Тому що вони не можуть цього допустити", – вважає він.

Коли Трампа запитали, чи очікує він хаосу в день виборів, він відповів: "Ні, не з боку тих, хто голосує за Трампа".

Також кандидат у президенти сказав, що коли йдеться про проблеми в день виборів, то проблема "навіть не в людях, які прийшли", навіть якщо вони є тими, хто "повністю руйнує країну". Натомість Трамп сказав, що бачить ворога "зсередини".

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс швидко відреагувала на такий коментар Трампа.

"Дональд Трамп припускає, що його співвітчизники є гіршими "ворогами", ніж іноземні супротивники, і він каже, що використає проти них армію", – заявив речник кампанії Ян Самс.

Видання зазначило, що ідея розгортання військових у день виборів була б безпрецедентним втручанням у процес голосування, хоча Закон про повстання 1807 року, прийнятий за часів президентства Томаса Джефферсона, дає президенту повноваження розгортати Національну гвардію і військові сили для боротьби з повстаннями або іншими заворушеннями.

Також журналісти нагадали, що під час свого президентства Трамп попереджав, що застосує цей закон у відповідь на протести проти смерті Джорджа Флойда від рук поліції Міннеаполіса, але зрештою не зробив цього.

У липні, як відомо, в кандидата в президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії, про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді повідомляли й на початку вересня.

Нещодавно стало відомо, що кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації кандидата у президенти.

Також, як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, правоохоронці затримали чоловіка з вогнепальною зброєю біля місця проведення мітингу Трампа в Каліфорнії.